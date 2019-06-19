تهديدات بين واشنطن وطهران.. ولا رغبة في الحرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت واشنطن وطهران، أمس، التأكيد على عدم رغبة كل منهما في الحرب، رغم بعض التحركات والتصريحات المتوترة وتبادل التهديدات.

وبعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لحماية المصالح الأمريكية، قال وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن بلاده لا تريد شن حرب على إيران، ولكنها تريد حماية مصالحها في المنطقة، في حين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران لن تشن حرباً على أي دولة.

وتوجه بومبيو، إلى فلوريدا، أمس، لإجراء محادثات مع قادة الجيش الأمريكي في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، عن خطط سفر بومبيو قبيل إصدار وزارة الدفاع «البنتاجون» لمزيد من الصور قالت إنها تدعم قولها إن إيران تقف وراء تلك الهجمات.

وأكد بومبيو أنه «لدينا أدلة قوية تثبت تورط إيران في اعتداءات الناقلات بالخليج»، معتبراً أنه ليس من مصلحة إيران الاستمرار في هذا الخيار. وشدد، في كلمة له حول التعزيزات العسكرية من مقر القيادة الوسطى على أن «الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران».

وأضاف «نحن نريد ردع عدوان إيران، وليس الحرب».

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الأول، إرسال نحو 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط. وقال وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، في بيان، إنه «استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) سمحت لنحو 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط».

وأضاف البيان: «تؤكد الهجمات الإيرانية الأخيرة صحة المعلومات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي من قبل القوات الإيرانية، ومجموعاتها التي تهدد أفراد الولايات المتحدة ومصالحها في جميع أنحاء المنطقة».

وذكر أن «الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران. يجري العمل اليوم لضمان سلامة أفرادنا العاملين في جميع أنحاء المنطقة، وحماية مصالحنا الوطنية. سوف نستمر في مراقبة الموقف بجدية وإجراء تعديلات على مستويات القوة حسب الضرورة في ضوء تقارير الاستخبارات والتهديدات الموثوقة».

وكان مسؤولان أمريكيان تحدثا لوكالة «رويترز»، كشفا أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط رداً على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على‭ ‬ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

في المقابل، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، أمس، إن إيران لن تشن حرباً على أي دولة. وقال روحاني «إيران لن تشن حرباً على أي دولة».

وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على إيران.

(وكالات)