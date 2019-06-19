ترجمة «براءة ابن ماجد» و«الأمير الثائر» إلى الإسبانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عن منشورات القاسمي وباللغة الإسبانية كتاب «بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد» تحقيق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي اعتبره الباحثون والمهتمون من أهم الوثائق التاريخية التي تتعلق بالرحلة الأولى لفاسكو داجاما إلى الهند، و قد عثر سموه على الوثيقة في المكتبة العامة في مدينة أوبورتو البرتغالية.

الوثيقة ترجمت من اللغة العربية إلى الإسبانية، وتتضمن معلومات تاريخية موثقة انطلق بعدها التحقيق في (براءة ابن ماجد) مما لصق به من تهم بشأن إرشاد البرتغاليين إلى الهند، وهي قضية ظلت على مدى سنوات محور بحث عكف عليه المؤرخون والباحثون فاختلفوا واتفقوا وتفرقوا؛ حيث يشير سموه في مقدمته إلى الآراء المختلفة حول الملاحة البرتغالية إلى الهند، وخصوصاً يوميات رحلة فاسكو داجاما.

وبجهوده الخاصة تولى سموه عرض الوثيقة وترجمتها، فسافر بحثاً عن الحقيقة إلى مدينة «أوبورتو» حيث مكتبتها العامة، التي أتاحت له الوقوف على نسخة المخطوطة الأصلية لليوميات، وفي هذه المخطوطة يتوافر في النص ما يرشد الباحث إلى براءة ابن ماجد.

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من جانب آخر ترجمت منشورات القاسمي رواية «الأمير الثائر» لصاحب السمو حاكم الشارقة إلى اللغة الإسبانية استعداداً للمشاركة في معرض مدريد الدولي للكتاب.

وكتب سموه في تقديمه للرواية: «إن قصة الأمير الثائر قصة حقيقية، كل ما جاء فيها من أحداث وأسماء وشخصيات ومواقع موثقة توثيقاً صحيحاً في مكتبتي، ولا يوجد بها أي نوع من نسج الخيال أو زخرف الكلام، أقدمها للقارئ العربي ليطلع من خلالها على جزء من تاريخه في الخليج العربي».

هكذا يقدم الكاتب نصه الروائي دون زخرفة، مستلهماً تاريخ المنطقة في رواية قصة مشوّقة وشائقة حول حياة وكفاح وموت أمير عربي ثائر، هو الأمير مهنا، الذي استطاع مع رفاقه أن يهزم أقوى الدول، ويوم أن غدر به رفاقه كان سقوطه الممدوي، فما أكثر أشباه الأمير مهنا في وطننا العربي. هكذا يختم سموه الرواية، حتى يقرأ الجميع التاريخ قراءة صحيحة وملهمة. والكتاب متوفر باللغات العربية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، والإسبانية، والأوردو.