بدعم إماراتي.. إجراء 600 عملية جراحية بتعز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكفلت دولة الإمارات بكُلفة إجراء ما يزيد على 600 عملية جراحية كبرى وصغرى في مستشفى المواسط الريفي خلال أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار الماضية إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى من فحوص وأشعة للآلاف من مرضى ريف محافظة تعز اليمنية. وأوضح تقرير صادر عن المستشفى

ومكتب الصحة بالمواسط خلال شهر يونيو/حزيران الجاري - حول الخدمات التي قدمها المستشفى خلال الأشهر الثلاثة - أن عدد المراجعين؛ لإجراء المعاينة

والفحوص بلغ 11844 مراجعاً، وللمختبر 7377 مراجعاً، وللصيدلة 7112 مراجعاً، إضافة إلى الآلاف من الحالات في أقسام الأشعة والولادة والأنف والأذن والحنجرة والموجات الصوتية والصحة الإنجابية. وأشاد مسؤولو المستشفى بدعم دولة الإمارات الذي أسهم في عودة المستشفى إلى تقديم خدماته الطبية لمرضى ريف محافظة تعز في إطار النهج الإماراتي الداعم للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وقدمت دولة الإمارات، أول أمس، محاليل مخبرية للمختبر الوطني المركزي، التابع لوزارة الصحة اليمنية؛ لمواجهة وباء حمى الضنك في عدن. وقال محمد الشحي ممثل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في عدن، إن هذه المحاليل ستخدم المختبر في مستشفى الجمهورية؛ لفحص المرضى المصابين بوباء حمى الضنك، الذي عاود الانتشار في عدن، وفي بعض المحافظات المجاورة.

من جهتها، أشادت سعاد ميسري مديرة المركز الوطني للإمداد الدوائي، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة السبّاقة في تقديم الدعم اللازم للقطاعات الخدمية؛ ومنها قطاع الصحة.

يذكر أن هذه المحاليل ستكفي لمدة 6 أشهر مقبلة، ويستفيد منها المرضى خصوصاً مع تزايد الإصابات بحمى الضنك.(وام)