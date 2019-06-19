«الانتقالي»: السودان لا يتحمل تأخير حل الأزمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب ب«حميدتي»، أمس الثلاثاء، إن السودان لا يتحمل تأخيراً لحل الأزمة التي يمر بها، مشدداً على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد، فيما شهدت أحياء من الخرطوم، وأم درمان، أمس الأول الاثنين، تظاهرات ليلية استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين المعارض.

وأوضح حميدتي، أن المجلس العسكري قابل ممثلين «عن كل ألوان الطيف الشعب السوداني»، وجدد موقف المجلس، من رغبته في تشكيل حكومة تكنوقراط «بأسرع وقت وتضم كافة مكونات الشعب السوداني، وتمضي لانتخابات حرة نزيهة».

ودعا حميدتي ما وصفها ب«الأحزاب العريقة» إلى تحمل المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، قائلاً: «نريد حكومة سريعة، ونريد حلاً سودانياً - سودانياً، والبلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن».

وخلال خطابه، أمس، ركز حميدتي على الإدارة الأهلية، قائلاً إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن «بعد تنظيمها»، متعهداً بالتحاور مع الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها لحل الأزمة في السودان.

وأضاف «نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان»، مشدداً على أن «الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة».

وتابع «نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات».

وكان الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق سعيد عضو المجلس العسكري ورئيس اللجنة الاجتماعية الفئوية، أعرب عن حرص المجلس على التوافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد.

وأكد عبدالخالق خلال لقاء ضمه واللواء ركن مهندس إبراهيم جابر عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية الاثنين مع العاملين بوزارة الخارجية زهدهم في السلطة.

في أثناء ذلك، شهدت أحياء من العاصمة الخرطوم، وأم درمان، ليل أمس الأول الاثنين، تظاهرات ليلية استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين.

وردد المتظاهرون شعارات تنادي بتسليم السلطة للمدنيين، وتندد باستخدام القوة المفرطة في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، في الثالث من يونيو الجاري.

وتأتي التظاهرات استجابة لجدول الفعاليات الذي دعا إليه تجمع المهنيين.

ولم تشهد التظاهرات، التي استمرت لنحو ساعتين، أي مواجهات مع قوات الشرطة أو الجيش.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المقاطع المصورة، التي توثق ما سموها ب «المواكب الليلية» في عدد من المناطق.

وكانت قوى التغيير، كشفت في مؤتمر صحفي أمس الأول الاثنين، عن توثيقها ل 12 حالة اغتصاب أثناء فض الاعتصام، وأعلنت أن المجلس العسكري فض الاعتصام في 13 مدينة في وقت واحد وليس بالخرطوم فقط.

وكشف القيادي محمد ناجي الأصم عن اعتقال موظفة تتبع لتجمع المهنيين بهيئة المياه تُدعى «مني» خلال الأيام الماضية.(وكالات)