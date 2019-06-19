شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الهاشمي تحلّق عشقاً في فضاءات الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف منتدى شاعرات الإمارات في مجلس الحيرة الأدبي، أمسية شعرية بعنوان قراءة في ديوان: «أحبك يا وطن» للشاعرة الإماراتية فاطمة الهاشمي، احتفاء بالديوان الذي أصدرته أكاديمية الشعر واحتوى على أكثر من 70 إهداء للوطن ووفاء له، ما بين تغريدات ومقطوعات وقصائد وطنية متنوعة.
جاء في مقدمة الديوان: «إلى زايد، نعم الوطن زايد.. وزايد هو الوطن.. لماذا أكتب إلى زايد؟ لأن زايد هو الوطن الذي منحنا الأمان، وأضاء بالفرح عتمة ليالينا، لون فضاءات الوطن بحبه الكبير، غرس الخير في دروبه، وبث الطيب في نفوسنا»
بدأت الأمسية التي قدمتها الشاعرة مريم النقبي بالتعريف بالهاشمي، التي تعد من شاعرات فترة الثمانينات التي شهدت ظهور عدد كبير من شاعرات الإمارات بأسماء رمزية استمر بعضهن وتوقفت مجموعة منهن عن النشر والظهور الإعلامي لظروف مختلفة. وذكرت الهاشمي في بداية حديثها أنها كانت تنشر قصائدها وكتاباتها الأدبية تحت أكثر من اسم مثل «ليالي أبوظبي، ليالي أم خالد، حتى قررت وبتشجيع من المقربين من حولها الظهور بالاسم الحقيقي«فاطمة الهاشمي» الذي أصبحت تذيّل به قصائدها ومشاركاتها.
وقرأت الشاعرة مجموعة من قصائد الديوان التي تغنت بحب الوطن والقادة، منها قصيدة «أحبك يا وطن» وتقول فيها:
أحبك يا وطن وأذوب ومن زود الغلا أهواك/ وأكحّل عيني بليلك وألثم طاهر ترابك/ أوثّق لك عهد ربي أدافع عن تراب حماك.
وفي ختام الأمسية وقعت الشاعرة نسخاً من ديوانها للجمهور.
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