«سند» توقع أول عقدين لعمرة المحركات مع روسيا وبلغاريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: ”الخليج 365”

وسعت «سند» لتقنيات الطيران، المتخصصة بتوفير خدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات ومحركات الطائرات، والمملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، شبكة عملائها العالميين بإعلانها خلال فعاليات معرض باريس الدولي للطيران عن توقيع اتفاقيتين مع كل من شركة «نوردويند» الروسية وطيران «بي إتش» البلغارية، اللتين تعتبران من أسرع شركات خطوط الطيران نمواً في أوروبا الشرقية. ويعد إبرام هاتين الاتفاقيتين أول تعاون لشركة «سند» لتقنيات الطيران مع شركات الطيران في أوروبا الشرقية. وتأتي جهود «سند» لتقنيات الطيران الهادفة إلى توسيع شراكتها مع شركات الطيران العالمية، بعد تكريس شراكتها مع «رولز رويس»، إحدى أكبر شركات تصنيع محركات الطائرات، عبر إبرامها اتفاقية معها بقيمة 6.5 مليار دولار في وقت سابق.

تعد شركة «نوردويند» ثامن أكبر ناقل جوي في روسيا الاتحادية، حيث تسير رحلات جوية تجارية وخاصة إلى 85 وجهة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وبموجب الاتفاقية، ستقوم «سند» لتقنيات الطيران بتوفير خدمات العمرة لأربعة عشر محركاً من نوع (IAE V2500 ) حتى العام 2022، حيث تشكل هذه الاتفاقية أول عقد من نوعه توقعه الشركة لخدمة محركات (V2500 ) مع شركة طيران روسية. وتسعى الشركة من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية إلى توسيع شبكتها من العملاء الدوليين، وزيادة حصتها في قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمي.

وتشغل شركة الطيران البلغارية الخاصة «بي إتش» رحلات بين وجهات في كل من أوروبا الشمالية والغربية وبين بلغاريا. وستقوم «سند» لتقنيات الطيران بتوفير خدمات العمرة لمحركات (V2500 ) على طائرات شركة «بي إتش» خلال العام 2019.

و قال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سند» لتقنيات الطيران: «نتطلع إلى تعزيز حضورنا في أوروبا الشرقية، وتوسيع شبكة عملائنا مع شركات الطيران العالمية، وتعزيز نمونا كمساهم أساسي في سوق صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات على المستوى العالمي.

وتعد هذه الشراكات الجديدة دليلاً واضحاً على جودة وتنافسية خدماتنا التي نوفرها للشركات العالمية في أبوظبي».

وتعتبر «سند» لتقنيات الطيران مزوداً مستقلًا لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لعملاء شركة «IAE» حول العالم، حيث قدمت الشركة هذه الخدمات لما يزيد على 300 محرك من طراز ( V2500 ) منذ العام 2014، بمعدل زيادة سنوية يزيد على 20%. ويصل عدد محركات (V2500 ) التي قامت شركة «IAE» ببيعها إلى ما يزيد على 7 آلاف محرك، حيث تستخدم في تشغيل طائرات «إيرباصA320» واسعة الانتشار على المستوى العالمي.

وشهدت أعمال «سند» لتقنيات الطيران نمواً كبيراً خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تضاعف حجم أعمال الشركة 3 مرات، وتقوم بتوفير خدماتها لما يصل إلى 10 من شركات الطيران العالمية، إضافة إلى دعمها لشركة «IAE» في تنفيذ عقود صيانة طويلة الأمد لمحركاتها من هذا الطراز. وستقوم الشركة بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات( V2500 ) لعملائها في مجمع الشركة المتطور بأبوظبي. ويشكل الإعلان عن الهوية الجديدة للشركة منعطفاً مهماً في تاريخ تطور الشركة، مستفيدة من خبرتها الواسعة في قطاع الطيران، والتي تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً. وتعكس الهوية الجديدة مواصلة الشركة جهودها الهادفة للتركيز على التميز الهندسي والريادة التقنية في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.