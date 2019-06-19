«تنفيذي الشارقة» يطّلع على توصيات منتدى الاتصال الحكومي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطّلع المجلس على توصيات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة، حيث أوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية مخرجات المنتدى الذي نظم تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان»، وناقش بمشاركة عدد كبير من المختصين وخبراء الاتصال الحكومي، من مختلف دول العالم، جملة من المحاور التي تدعم أهدافه.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد، إلى أبرز التوصيات التي تدعم عمل الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية، ومنها تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المحلي، والمؤسسات الأكاديمية والرسمية والإعلامية، لتصميم وتنفيذ حملات اتصال، بهدف التطوير المتواصل لسلوك الأفراد وممارستهم، وتصميم حملات تفاعلية حوارية مع الجمهور، عبر وسائل التواصل، تحاكي السلوكيات المراد تحقيقها لدى الأفراد، فضلاً عن عدد من توصيات ملتقى شباب الشارقة، الذي نظم ضمن فعاليات المنتدى.

وبعد مناقشة التوصيات، وجه المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية، عن التوصيات كافة، ووضعها موضع التنفيذ.

كما اطّلع على دراسة هيئة الشارقة الصحية، عن منظومة التأمين الصحي في إمارة الشارقة، وأوضح عبدالله المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أنه ضمن تعزيز نجاحات تطبيق المنظومة الصحية، للارتقاء بمستوى التأمين بأحدث المعايير المحلية والدولية، تعمل الهيئة على دراسة تطبيق المنظومة بشكل متواصل، من جميع الجوانب الإدارية والفنية والصحية.

واستعرض رئيس الهيئة أبرز الإحصاءات والرسوم البيانية لمختلف الجوانب المرتبطة بأعداد المنتفعين، ومعدلات الاستهلاك، بحسب الفئات التأمينية والمنافع، للربع الأول من عام 2019، وأثنى المجلس على جهود الهيئة في متابعة منظومة التأمين الصحي وتطويرها.

وأصدر المجلس القرار رقم (15) لسنة 2019، بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الرابع عشر، للمجالس البلدية.

ونص القرار، على أن يُفضّ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الرابع عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، يوم الأحد 27 شوال 1440ه، الموافق 30 يونيو 2019م.

وتستمر اللجان العامة في المجالس البلدية، بتسيير أعمالها المعنية فيما بين أدوار الانعقاد.

كما أصدر المجلس القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن ضوابط تنظيم عمل المشرفين والمعلمين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية ومكافآتهم، وتضمن القرار عدداً من المواد والبنود التنظيمية لعمل المشرفين والمعلمين ومهامهم، في حلقات تحفيظ مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.