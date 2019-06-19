شكرا لقرائتكم خبر عن «بلو بوينت».. ملك السرعة في «رويال آسكوت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

شهد اليوم الأول من مهرجان «رويال آسكوت» لسباقات الخيول الذي أقيم أمس بمضمار آسكوت العريق بإنجلترا، ويختتم السبت المقبل، منافسات مثيرة وتألقاً إماراتياً من خلال الفوز بالشوط الثالث سباق كينجز ستاند ستيكس البالغ مسافته 1000 متراً من الفئة الأولى والفوز كذلك بالشوط السادس سباق ولفيرتون ستيكس ليستد لمسافة 1900 متر.

واستأثر المهرجان الملكي الذي اعتاد أن يخطف الأضواء سنوياً، باهتمام وحضور عالي المستوى، حيث حرصت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، على حضوره بجانب أفراد الأسرة المالكة وكبار الشخصيات والمسؤولين والملاك والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم.

وكتب جواد جودلفين «بلو بوينت» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل اسمه بأحرف ذهبية في مهرجان رويال آسكوت من خلال فوزه للعام الثاني على التوالي بسباق كينجز ستاند ستيكس (ج1، 5 فيرلونج) في اليوم الافتتاحي لمهرجان رويال آسكوت ليصبح ثاني جواد بعد «سول باور» يحقق فوزين متتاليين في هذا السباق، ومتغلباً في نفس الوقت للعام الثاني على التوالي على المرشح الأول والوصيف «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وبذلك حقق «بلو بوينت» حقق فوزه العاشر من 19 مشاركة، وأثبت تخصصه في مضمار آسكوت مسجلاً فوزه الرابع في هذا المضمار، ومؤكداً أن مسافة 5 الى 6 فيرلونج هي لعبته المفضلة.

وأنهى «بلو بوينت» البالغ من العمر خمس سنوات المنافسة في زمن بلغ 58:53 ثانية متقدماً بفارق 1.25 طول عن «بطاش»، وبهذا الفوز الصريح من الطبيعي أن يكون «بلو بوينت» المرشح الأول لسباق جولاي كب في نيوماركت الشهر القادم.

وذهب الفوز بالشوط السادس البالغ مسافته 1900 متر إلى «أديب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ففاز بلقب سباق ولفرتون ستيكس بإشراف المدرب وليام هاجس وقيادة الفارس دانييل تودهوب.

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وأسفر السباق الافتتاحي لمهرجان رويال آسكوت 2019 «كوين آن ستيكس» (ج1 -1600 متر) عن فوز «لورد جليترس» (ديفيد اومارا / دانيال تدوبي) متفوقاً على على «بيت ذا بانك»، وجاء من ورائه «وان ماستر» بالمركز الثالث.

ولم يقدم خيلا جودلفين «بارني روي» و«ميثيكال ماجيك» الأداء المتوقع، وكذلك «مستشري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وشغلت جميعها مراكز من السابع فما دون ذلك.

ولم تتأخر إسطبلات بالي دويل في تسجيل فوزها الأول في المهرجان لأكثر من الشوط الثاني كوين ماري ستيكس (ج2 - 1200 متر) وحققت «أريزونا» آمال مدربها ايدان أوبراين في تسجيل فوزها الثاني على التوالي، وحققت فوزها بفارق نصف طول في زمن بلغ 1:13:02 دقيقة عن «ثريت» بقيادة الفارس ريان موور.

وعاد المدرب ايدان أوبراين والفارس ريان موور للمرة الثانية لمنصات التتويج في اليوم الأول من مهرجان رويال آسكوت، وهذه المرة في الشوط الرابع سباق جيمس بالاس ستيكس (ج1) مع الجواد «سيركس ماكسيمس» البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وتمركز «ماكسيمس» المنطلق من البوابة رقم 1 خلف المتصدرين لكنه أظهر قدرات كبيرة عند المنعطف ليتجاوز «فوكس شامبيون»، ليحسم الصراع متقدماً على صاحب المركز الثاني «كينغ أوف كمودي» (كيربي/جوسدون) بفارق عنق، فيما حل «تو دارن هوت» (ديتوري/جوسدن) ثالثاً.

وفاز «ذا جراند فيزر» بالشوط الخامس «أسكوت ستيكس» المخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق ولمسافة 4000 متر.

ظهر موكب الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أمس، وهو يعد من أبرز مظاهر مهرجان «رويال آسكوت» حيث يتابع الجمهور باهتمام وصول الموكب إلى المضمار قبل انطلاقة كل سباق في موكب السيارات التي تجرها الخيول.

وحظي المهرجان باهتمام إعلامي عالمي وتغطية مميزة من جميع أجهزة الإعلام البريطانية والإماراتية والتي تحرص على تغطيته بالصورة المطلوبة والملائمة للحدث.