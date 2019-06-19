شكرا لقرائتكم خبر عن خيول الإمارات جاهزة لتحدي اليوم الثاني من المهرجان الملكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضع مهرات جودلفين في عمر السنتين «إيكوورث» و«فاينال سونج» و«ثيوري أوف تايم» و«ديفاين سبريت»، سجلها الخالي من الهزيمة على المحك بسباق ج2 كوين ماري ستيكس في اليوم الثاني من مهرجان رويال آسكوت، واجتذب سباق كوين ماري، حصة كاملة قوامها 28 مهرة أبرزها إلى جانب مهرات الإسطبل الأزرق كل من الأمريكيتين «أناز فاست» و«كيماري»، إضافة إلى الفائزة بسباق قوائم في يورك «غوود فايبس».

تجلب المهرة «إيكووث» (ويلي ماكريري/بيلي لي) معها عنصر الخبرة الأكبر بين مهرات جودلفين المشاركات في السباق الممتد على مسافة 5 فيرلونج للمهرات فقط؛ حيث سجلت ابنة الفحل «شمردل» انتصارين على ذات المسافة في إيرلندا.

وبعد أن تألقت في تجربتها الأولى على أرضية بوليتراك في دندولك، يوم 29 مارس، تغلبت «إكوورث» على الأمهار الذكور؛ حيث اندفعت بقوة إلى فوز باهر بسباق القوائم فيرست فلاير ستيكس بمضمار ذي كرا يوم 6 مايو.

أما بقية مهرات جودلفين الثلاث، فيتجهن إلى كوين ماري ستيكس على خلفية الفوز من أول مشاركة؛ حيث تعود ابنة الفحل «دارك أنجل» المهرة «فاينال سونج»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميون، إلى آسكوت عقب فوزها الكاسح بفارق خمسة أطوال على ذات المسافة يوم 10 مايو.

وسيكون المدرب شارلي أبلبي ممثلاً بمهرتين حققتا الفوز في ويندسور في يوم 20 مايو؛ حيث انتقلت المهرة «ثيوري أوف تايم» بقيادة جيمس دويل، وابنة الفحل «دباوي» إلى الجهة الخارجية لتربح بفارق ستة أطوال، فيما سطرت رفيقتها «ديفاين سبريت» بقيادة كيرين مكفوي فوزاً ميسوراً بسباق مبتدئة مسافته 5 فيرلونج.

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ويرتقي ابن الفحل «نيو أبروتش» المهر «جلمود» (شارلي أبلبي/جيمس دويل)، إلى مستوى أعلى ومسافة أطول تبلغ 14 فيرلونج بسباق ج2 كوينز فاز «مزهرية الملكة» للخيول عمر ثلاث سنوات، وذلك عقب فوزه الحاسم بسباق القوائم بري لافر على مسافة 12 فيرلونج في لونغشامب بفرنسا يوم 4 مايو.

وينضم إليه رفيقه ابن «دباوي» المهر «مونلايت سبريت» (شارلي أبلبي/كيرين مكفوي)، الذي كسب أول ثلاثة سباقات خاضها، وجاءت مشاركته الأخيرة في لونغشامب؛ حيث نافس بقوة ليحتل المركز الثالث على مسافة 12 فيرلونج بسباق بري دو ليز يوم 26 مايو.

وينافس «بلاتينيوم ستار» بإشراف مدربه الكبير سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميون على مسافة أقصر تبلغ 5 فيرلونج للمرة الأولى بسباق ويندسور كاسل ستيكس، الذي يشهد مشاركة 24 جواداً في أعقاب مشاركتين مميزتين على مسافة 6 فيرلونج؛ حيث نجح مؤخراً في الفوز بسباق مبتدئة في ليستر بفارق طولين يوم 28 مايو.

وفي عودته الموسمية إلى الساحة الأوروبية، يخوض الجواد البالغ أربع سنوات «كي فيكتوري» (شارلي أبلبي/جيمس دويل) سباق رويال هنت كب، وهو سباق تكافؤ رفيع يضم 30 مشاركاً ويقام على مسافة الميل المستقيم، عقب أربعة سباقات خاضها في كرنفال كأس دبي العالمي بميدان في دولة الإمارات.

واحتل ابن الفحل «توفيلو» المركز السادس على مسافة 10 فيرلونج بسباق ج3 هاملتون كورت ستيكس في الرويال آسكوت قبل 12 شهراً وهزم بطل سباق ج1 دبي شيما كلاسيك لهذا العام «أولد بيرشيان» بسباق القوائم نيوماركت ستيكس، في نيوماركت في مايو 2018.

ومن الخيول الإماراتية الأخرى، يشارك كل من: «رافلي برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بسباق كوين ماري ستيكس ج2، وفي شوط برينس أوف ويلز ج1 يشارك «ديزرت إنكاونتر» لعبدالله المنصوري و«زعبيل برينس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ويشار بسباق دوك أو كامبريدج ستيكس ج2 «ثريدينج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم و«موف سويفتلي» و«بريتي بيبي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم و«روضة» لعبدالله سعيد النابودة، ويشارك بسباق رويال هنت كب كل من: «كارد شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم و«أفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و«نيو جرادويت» لسعيد منانة و«موردين» لعبدالله سعيد النابودة، ويشارك بشوط ويندسور كاسل ستيكس كل من «إفراز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم و«سمبولايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.