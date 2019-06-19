الملا: خطاب حاكم الشارقة شكل خريطة طريق لعمل «الاستشاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إن معظم الطلبات والاستفسارات التي قدمها مواطنو الإمارة خلال الفصل التشريعي التاسع تركزت حول الوظائف، تلتها طلبات سداد الديون المتعثرة، ثم المسكن، وأخيراً المشاكل الأسرية.. مشيرة إلى أن المجلس يتلقى تلك الطلبات ويعمل على تصنيفها ومن ثم يتواصل مع الجهات المختصة للنظر فيها.

وأشادت بمناسبة اختتام الفصل التشريعي التاسع بعد صدور المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2019 في شأن فض دور الانعقاد العادي الرابع بالدعم اللامحدود الذي قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمجلس طوال الأربعة أعوام الماضية «2016 - 2019» ما كان له عظيم الأثر في عملنا في تلك الفترة.

وأضافت أن صاحب السمو حاكم الشارقة حضر «4» افتتاحات لأدوار الانعقاد العادي وألقى خلالها أربع كلمات شكلت للمجلس خريطة للعمل ننتهجها طوال فترة الانعقاد العادي.. مثمنة توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بأهمية التعاون مع المجلس الاستشاري مما كان له الأثر الإيجابي والكبير في إنجاز وإنجاح مبادراتنا وخططنا على مدار الفصل التشريعي التاسع.

وذكرت أن أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جاءوا خلال الفترة من «2016 - 2019» لقبة المجلس بعد تجربة انتخابية عاشوها للمرة الأولى في تاريخ الإمارة وجميع من جاء بالانتخاب أو بالتعيين هم أعضاء مميزون ومشهود لهم بالكفاءة والسيرة الطيبة. وأشارت خولة الملا إلى أن كافة المشاريع والمبادرات التي أطلقها المجلس جاءت بعد إطلاق المجلس لاستراتيجيته الرئيسية التي بلورت أهم القطاعات والمجالات التي يترتب التركيز عليها من خلال العمل البرلماني والتشريعي والرقابي وتحقيق الشراكات مع المؤسسات الحكومية.

وأضافت أن مرسوم صاحب السمو حاكم الشارقة الخاص بإعادة هيكلة المجلس بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الوصف الوظيفي مكن أعضاء وعضوات المجلس من تقديم مقترحاتهم ومن هنا جاءت المبادرات والمشاريع التي أطلقها المجلس. وأشارت خولة الملا إلى أن المجلس ومن خلال جلساته وجه اهتماماته للطفل وذلك من خلال لجنة الأسرة التي ناقشت أهم القضايا الأسرية لإيجاد الحلول المناسبة والعمل على تحقيق السعادة للأسرة بإمارة الشارقة. (وام)