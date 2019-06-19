تعمل دون تدخل بشري... شرطة دبي تدخل موسوعة "غينيس"

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وكانت شرطة دبي قد استحدثت بالتعاون مع شركة "ميراس" وحدات ذكية جديدة لمركز الشرطة الذكي الـ "Drive-thru" عبر مرور العميل بمركبته الخاصة لمكان مهيأ ومخصص لهذه الخدمة واستخدام جهاز طلب الخدمة دون النزول من المركبة وتتوفر فيها الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
وأضافت أن مركز الشرطة الذكي تفاعلي ذاتي الخدمة دون تدخل بشري، ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أنه يتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات شرطة دبي التي يتم تقديمها في مراكز الشرطة التقليدية، ويوفر المركز العديد من الخدمات الذكية والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.
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