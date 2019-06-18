نجل مرسي يدعو لأداء صلاة الغائب على والده في المنازل

إسطنبول/ الخليج 365

دعا أحمد نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الثلاثاء، إلى أداء صلاة الغائب على والده في المنازل.

وكتب نجل مرسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رجاءً صلوا على أبي الحبيب صلاة الغائب ولو بأسرتك في بيتك وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وبينما دفن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، "سرا"، فجر الثلاثاء، فإن الآلاف في كل مكان بالعالم أدوا صلاة الغائب عليه.

فيما لم يتمكن أنصاره في مصر من أدائها بأي من المساجد البارزة لتشديدات أمنية، إلا بعض الأهالي في مسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية (شمال).



وأفاد تلفزيون "وطن"، الذي يبث من الخارج والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، أن "مظاهرة حاشدة خرجت بعد صلاة الغائب على مرسي، من مسقط رأسه بقرية العدوة".



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ونقل المصدر ذاته، صورا لخروج العشرات من أبناء القرية، وسط حديث عن وصول قوات أمن للتعامل مع الاحتجاج النادر.



والإثنين، أعلن التلفزيون المصري عن وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".



وفي وقت سابق اليوم، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.

وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس الأسبق محمد مرسي، عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، أن 8 أشخاص فقط حضروا مراسم دفنه سرا شرقي القاهرة.

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