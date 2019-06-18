برهم صالح لمبعوث روسي: يتعين إنهاء معاناة السوريين

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري وتمكينه من حل سياسي مبني على مواجهة الإرهاب واحترامِ إرادته في الحياة الحرة الكريمة.

جاء ذلك، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف والوفد المرافق له.

وشدد الرئيس العراقي على أهمية تطوير العلاقات بين بلاده وروسيا والارتقاء بها، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد وجوب اعتماد الحوار الإيجابي والصريح بين جميع الأطراف لحل الأزمات، وفق بيان للرئاسة العراقية.

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وأشار صالح إلى ضرورة تعزيز أواصر الصداقة وتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، مثمناً دور روسيا في الحرب ضد الارهاب ودعمها للعراق.

من جهته، جدد لافرينتييف دعم بلاده، للشعب العراقي ورغبتها بتطوير علاقات الصداقة معه.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على وجوب اعتماد الحوار الإيجابي والصريح بين جميع الأطراف لحل الأزمات بما يضمن استقرارها وازدهارها ويحقق تطلعات شعوبها.

وتتمركز قوات روسية في سوريا منذ سنوات، وسط اتهامات لها ومليشيات أجنبية تابعة للنظام السوري، بتعميق الأزمة وارتكاب جرائم بحق المدنيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.