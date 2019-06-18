المعارضة البحرينية تنظم منتدى مناهضًا لورشة المنامة

المنامة/ الخليج 365-

أعلنت جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة تنظيم منتدى مناهض لورشة المنامة، يقام في بيروت، احتجاجًا على ما يعرف بـ"صفقة القرن".

وقال جمعية الشيعية المنحلة في البحرين، في تغريدات على "تويتر"، إن المنتدى يأتي تحت شعار "السيادة من أجل السلام والازدهار" وسيُعقد بمشاركة فلسطينية وعربية.

وأوضحت أنه يأتي "للتأكيد على الرفض الفلسطيني والعربي والبحريني لمشاريع الارتماء في حضن الصهاينة والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وآخرها مشروع صفقة القرن الذي يشكل زلزالًا كبيرًا جدًا".

وأشارت إلى أن المنتدى سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران الجاري؛ لصعوبة انعقاده في البحرين.

ولفتت إلى أن السلطات البحرينية "خصصت كل قواها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لخدمة ورعاية المشروع الصهيوني وحمايته من خلال استضافة أولى خطوات صفقة القرن، وعملت السلطات على تكميم الأفواه وقمع كل من له رأي آخر"، وفق البيان.

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".

Advertisements

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية.

في حين أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كل من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق إعلام أمريكي، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي من الدول الثلاث رسمياً مشاركتها.

وترفض القيادة والفصائل الفلسطينية تلك الورشة، وتقول إنها جزء من "صفقة القرن"، وهي خطة سلام أمريكية مرتقبة، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.

وتهدف الخطة إلى توفير فرص اقتصادية ممكنة للفلسطينيين، لكن مستشار رئيس الولايات المتحدة الأميركية وصهره جاريد كوشنر لمح إلى أنها لن تؤيد الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.