آل شاطر مدير مركز الجنوب بالوطن

ابها تم صدور قرار تعيين الصحافي أحمد آل شاطر مديرا لمركز الجنوب بجريدة الوطن. ويعد آل شاطر من الإعلاميين المميزين في المنطقة، وكان الزميل آل شاطر محرر صحافي بجريدة المدينة تميز خلالها بصحافتة الاستقصائية وكان يبحث ماوراء الخبر. منسوبي صحيفة الخليج الالكترونية يباركون له هذه الثقة، ويتمنون له التوفيق.

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