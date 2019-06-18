توقعات #الطقس الأربعاء.. استمرار الأتربة والغبار على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربي.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات: جازان, عسير والباحة، وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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وكان الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، قال اليوم الثلاثاء، إنّ فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا يوم الجمعة المقبل، وهو موعد الانقلاب الصيفي.

وأضاف الحصيني- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر-: «أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفي يوم الجمعة القادم، وهو إيذان ببدء فصل الصيف فكليًّا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية».

وتابع قائلًا «هذا اليوم سيكون أطول نهار وأقصر ليلة في السنة، طبقًا للحسابات الفلكية، وتكون عمودية على الخط الوهمي مدار السرطان».