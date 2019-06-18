- 1/2
- 2/2
نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، صورا لأعضاء البرنامج خلال افتتاح المقر الجديد.
© AP Photo / Hani Mohammed
ونشر آل جابر صورا لأفراد البرنامج، في صعدة، ونفذ منذ بدء نشاطه، قبل تسعة أشهر، أكثر من 68 مشروعا تنمويا، ويعمل في 7 قطاعات حيوية وهي الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية، والحكومية.
قال مدير مكتب البرنامج في صعدة، سعيد الزهراني، إن المكتب بدأ فعليا في تنفيذ زيارات ميدانية شملت مديرية وادي الفرع ومديرية كتاف بهدف رصد احتياجات المديريات والبدء فورا بتدخلات عاجلة لمساعدة اليمنيين.
وقال إن جولته، خلال اليومين الماضيين، شملت الطرق والعبارات والجسور، إضافة إلى المزارع وآبار المياه والمدارس والمراكز الصحية والمحطة الكهربائية.
وتمكن الجيش اليمني من السيطرة على أجزاء كبيرة من صعدة، التي كان يسيطر عليها "الحوثيون".
وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرنامج السعودي لإعمار اليمن يفتتح مقرا جديدا في صعدة (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.