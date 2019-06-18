رحلات إضافية للحجاج عبر طيران الإمارات

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دبي: ستقوم "طيران الإمارات" بتسيير 46 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، من أجل خدمة الحجاج.
وقالت الشركة المملوكة من حكومة دبي في بيان إن الرحلات الإضافية ستبدأ العمل في الفترة من 27 من تموز/يوليو المقبل وحتى 22 من أغسطس/آب. وستعمل إلى جانب رحلات الشركة المنتظمة.
وأكد البيان أن الشركة قامت أيضا بتعزيز فرق العاملين فيها في مطار دبي لمساعدة الحجاج بالإضافة إلى موظفين لتسهيل إجراءاتهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.