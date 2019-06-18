أكبر تجمع لعلماء الدين بالجزائر يدعو للتمسك بالقيم الإنسانية لمرسي

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله/الخليج 365

دعت جمعية العلماء المسلمين (أكبر تجمع لعلماء الدين بالجزائر)، الثلاثاء، المصريين والأمة الإسلامية إلى "التمسك بالمعاني الإنسانية والقيم الإسلامية السامية التي ناضل من أجلها" الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأضافت الجمعية في بيان أن أمر وفاة مرسي "ليس مختزلا في رجل فقدته أسرته، وإنما فقدت الأمة بفقده رجل قيم ومبادئ وتضحيات لا يعرفها كثير من الناس".

وتابعت: "الدكتور محمد مرسي هو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر كلها، وذلك يقتضي من المسلمين عامة، والمصريين خاصة، ذكر هذه القيمة السياسية الراقية التي حظي بها هذا الرجل وحرم فضائلَها الشعب المصري، بسبب هيمنة الخارج واستبداد الداخل".

وتوفي مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

ودفن فجر اليوم في مقبرة شرقي القاهرة بحضور عدد من افراد عائلته وبغياب كامل لأنصاره وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.