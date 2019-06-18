الدوحة.. الآلاف يؤدون صلاة الغائب على محمد مرسي

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365
أدى آلاف القطريين والمقيمين في العاصمة الدوحة، الثلاثاء، صلاة الغائب على رئيس مصر الأسبق محمد مرسي.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن صلاة الغائب أقيمت في مسجد "منيرة السويدي"، وسط مشاعر بالحزن والغضب.
وشارك في الصلاة كل من سفير تركيا لدى قطر، فكرت أوزر، ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشغل وآخرون.
وشهدت الشوارع المؤدية إلى المسجد ازدحامًا شديدًا مع الإقبال الكبير على المُشاركة.
والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي (السجين منذ الإطاحة به عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة.
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