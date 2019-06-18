الأمم المتحدة: الإعلان عن تقرير كالامارد حول مقتل خاشقجي الأربعاء

جنيف/ بيرم ألطوغ/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، أن تقرير المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيتم نشره غدًا الاربعاء.

وأضاف بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن التقرير جاء لتقييم درجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر البيان بأن كالامارد كانت تجري تحقيقًا دوليًا في مجال حقوق الإنسان وأن نتائج التقرير سوف يجري الإعلان عنها غدًا على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

Advertisements

وأضاف البيان أن المفوضية سوف تقدم تقرير كالامارد إلى مجلس حقوق الإنسان، في 26 يونيو/ حزيران المقبل، في إطار الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في جنيف خلال الأسبوع المقبل.

وكانت كالامارد دعت في بيان مكتوب نشرته في 28 مارس/ آذار الماضي، إلى محاكمة علنية لقتلة خاشقجي، كما أدانت المملكة العربية السعودية لافتقار تحقيقاتها المتعلقة بمقتل خاشقجي إلى الشفافية.

وفي مطلع أغسطس/ آب 2016، تم تعيين كالامارد كمقرر خاص للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام مع تفويض لدراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.