حماس: "ورشة المنامة" خدمة للاحتلال ومخططاته

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، إن حضور شخصيات إسرائيلية لورشة البحرين "يؤكد الخدمة الواضحة التي تقدمها هذه الورشة للاحتلال ومخططاته".

جاء ذلك في بيان، للناطق باسم الحركة حازم قاسم وصل الخليج 365 نسخة منه، ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

والثلاثاء، أكد نتنياهو، في تصريحات صحفية، مشاركة وفد إسرائيلي بورشة البحرين المزمع عقدها الأسبوع المقبل.

وقال قاسم:" تباهي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن شخصيات إسرائيلية ستحضر ورشة البحرين، يؤكد الخدمة الواضحة التي تقدمها هذه الورشة للاحتلال ومخططاته".

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وأضاف أن الورشة "تشجع الاحتلال الإسرائيلي على استمرار عدوانه ضد شعبنا الفلسطيني".

ودعا قاسم، جامعة الدول العربية "الطلب من كل الدول الأعضاء فيها لرفض حضور ورشة المنامة".

وطالب، جميع الأطراف المشاركة والدول العربية "الامتناع عن حضور ورشة البحرين، التي تهدف بالأساس لتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ".

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

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