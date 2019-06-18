استقالة عضو في "تجمع المهنيين" السودانيين

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

تقدم عضو في تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، باستقالته لإفساح المجال أمام آخرين، لمواصلة العمل داخل منظومة التجمع.

جاء ذلك في استقالة مكتوبة، نشرها ممثل شبكة الصحفيين السودانيين (مجموعة ضغط) بالتجمع، محمد الأمين عبد العزيز، عبر صفحته على "فيسبوك".

وأضاف عبد العزيز: "عملت خلال حياتي من أجل مبادئ الديمقراطية والسلام، وعملت لأكثر من عامين مع آخرين، وبجد وجهد، من أجل إنجاز ثورة نزهو بها بين العالمين".

وتابع: "وشهدت الشهور الماضية أوج الكفاح والتضحية، فارتقى الشهداء شهيدا تلو شهيد في درب شائك نحو التغيير، وكانت التضحيات من أبناء هذا الجيل، جيلي أنا، غير مسبوقة".

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وأردف: "الآن أفسح المجال ليواصلوا العمل من خلال تجمع المهنيين، لنواصل نحن في درب النضال في مواقع أخرى".

ومضى بالقول: "إيماننا بالشعب العظيم لا يخالطه شك، وثورتنا ستنتصر، ودين الشهداء سنوفيه بقلب من حديد وفي كل زمان ومكان".

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.