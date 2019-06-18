ليبيا.. مقاتلات تابعة لحفتر تقصف معسكرًا في تاجوراء شرق طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365



استهدفت مقاتلات تابعة لقوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، الثلاثاء، معسكرًا بمنطقة تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن الغارات استهدفت معسكر "بئر الأسطى ميلاد"، التابع لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

ولم يتسن على الفور الحصول على معلومات بشأن سقوط ضحايا أو حجم الأضرار.

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وجاء ذلك بعد ساعات من غارات نفذتها مقاتلات تابعة للوفاق، استهدفت شاحنات تابعة لقوات حفتر بمدينة غريان، جنوب العاصمة، حسب مراسل الخليج 365.

وتشهد المحاور الجنوبية لطرابلس، الثلاثاء، هدوءًا حذرًا، باستثناء اشتباكات متقطعة شهدها شارع الخلاطات دون إحراز أي طرف تقدمًا ملموسًا.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق؛ عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في البلاد، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

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