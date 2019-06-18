- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه تمّت الموافقة على نشر ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط مشيرًا إلى أن ذلك دليل على جدية واشنطن في التعامل مع تهديدات إيران.
وقال بومبيو في كلمة له اليوم : نستمرّ للعمل مع شركائنا في العالم لمواجهة التهديدات الإيرانية، مضيفًا : سنواصل حملة الضغط على إيران.
وأضاف الوزير الأمريكي : لا نريد شنّ حرب ضد إيران، ولكننا نريد حماية مصالحنا في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر #الخارجية_الأمريكية: نشر ألف جندي إضافي في #الشرق_الأوسط لمواجهة إرهاب #إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.