الخارجية_الأمريكية: نشر ألف جندي إضافي في #الشرق_الأوسط لمواجهة إرهاب #إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه تمّت الموافقة على نشر ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط مشيرًا إلى أن ذلك دليل على جدية واشنطن في التعامل مع تهديدات إيران.

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وقال بومبيو في كلمة له اليوم : نستمرّ للعمل مع شركائنا في العالم لمواجهة التهديدات الإيرانية، مضيفًا : سنواصل حملة الضغط على إيران.

وأضاف الوزير الأمريكي : لا نريد شنّ حرب ضد إيران، ولكننا نريد حماية مصالحنا في المنطقة.