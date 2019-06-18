الاحتلال يعتقل أمين سر #حركة_فتح في #بيت_ريما

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أمين سر حركة فتح في بيت ريما كريم الريماوي. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله أنه جرى اعتقال الريماوي على حاجز على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله.

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