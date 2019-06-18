مجلس النواب التونسي يقر تعديلات قانونية تقصي مرشحين بارزين للرئاسة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عضو في الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات البلدية في تونس يحصي النتائج 7 مايو 2018

أقر مجلس النواب التونسي الثلاثاء تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية. والنص الجديد يمكن أن يحول دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.

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وحدد تاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول لإجراء الانتخابات التشريعية، والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا اقتضت الضرورة، بعد أسبوعين من نتائج الجولة الأولى.