دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Asus تعلن رسمياً عن صندوق الحاسب المكتبي ROG Strix GL10DH ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Asus رسمياً عن صندوق الحاسب المكتبي المخصص للألعاب ROG Strix GL10DH، الذي ينطلق بالجيل الثالث من معالجات Ryzen، مع كرت الشاشة من Nvidia.

يعد صندوق الحاسب المكتبي ROG Strix GL10DH أحد الإصدارات الأولى التي تنطلق مع الجيل الثالث من معالجات Ryzen بالمعمارية الجديدة، مع أحدث إصدار من كرت الشاشة من Nvidia.

ويأتي ROG Strix GL10DH لاحقاً بعد إنطلاق معالجات AMD رسمياً للبيع في 7 من يوليو، إلا أن Asus تقدم رؤية جديدة لأجهزة GL10CS تستبدل فيها معالجات إنتل بمعالجات AMD.

كما يضم صندوق الحاسب المكتبي GL10DH نموذج مميز من اللوحة الأم Prime B450M-K التي تأتي في نماذج تصل إلى معالج Ryzen 7 3800X، إلا أن مع هذا الإختيار في اللوحة الأم لن يدعم الجهاز معايير PCI Express 4.0، حيث يأتي صندوق الحاسب المكتبي بذاكرة SSD الفلاشية الجديدة.

Advertisements

وتتضمن إختيارات السعة التخزينية في صندوق الحاسب المكتبي GL10DH كلاً من السعة التخزينية في M.2 NVMe SSDs بسعة تصل إلى 512 جيجا بايت وهي سرعة جيدة لدعم اللاعبين، كما تشير Asus إلى أن النموذج الأعلى يأتي بسعة 1 تيرابايت في قرص الصلب والذي يتوافق بشكل أفضل مع مكتبة الألعاب الأكبر.

كما يأتي صندوق الحاسب المكتبي GL10DH مع Turbo GeForce RTX 2070 من Asus، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن Nvidia ستقدم نماذج جديدة من كرت الشاشة RTX 2080، و2070، وأيضاً 2060 التي تتميز بآداء فائق السرعة.

وفي مواصفات الإتصال يأتي صندوق الحاسب المكتبي GL10DH من Asus بمنفذ gigabit Ethernet في الجهة الخلفية، وإختيار في معايير Wi-Fi 5 مع كرت الشبكة Intel 802.11ac، كما تصل قياسات الجهاز إلى 7.09 في 16.93 في 16.85 إنش، مع وزن 8 كجم.

المصدر

هذا الموضوع Asus تعلن رسمياً عن صندوق الحاسب المكتبي ROG Strix GL10DH ظهر على التقنية بلا حدود.