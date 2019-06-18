"العسكري السوداني" يعين واليًا جديدًا للخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365

عيّن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الثلاثاء، الفريق ركن أحمد عابدون حماد، واليا مكلفًا لولاية الخرطوم، خلفا للفريق ركن مرتضى وراق.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، قال فيه إن رئيسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارا بذلك، دون ذكر السبب.

غير أن تقارير إعلامية تحدثت مطلع يونيو/حزيران الجاري، أن الفريق مرتضى ورّاق، قدم استقالته من منصبه "احتجاجا" على التعامل الأمني مع المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم بعد فضه.

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ووفق البيان، أدى حماد، القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، حاكما للعاصمة السودانية، التي تضم 7 محلات يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 10 مليون نسمة (عدد سكان البلاد نحو 40 مليونا في 18 ولاية).

وقال حماد، وفق البيان، إن المرحلة المقبلة ستشهد عملا دؤوبا يتركز علي توفير الأمن والاستقرار والمحافظة عليه وتوفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين وحل مشكلة المواصلات والاستعداد الجيد للعام الدراسي في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 118 قتيلا، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.

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