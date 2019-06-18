الرياض تطالب المجتمع الدولي بوقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية

أبوظبي/الخليج 365

طالبت السعودية، الثلاثاء، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بوقف الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب المملكة لدى الجامعة العربية، أسامة نقلي، في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين والدورة السادسة عشر لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني بالإمارات الذي بدأ أمس ويختتم أعماله اليوم.

وقالت الرياض إن فلسطين هي القضية المركزية العربية الأولى والتي من خلالها نؤكد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي.

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وأكدت رفضها الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين.

وحثت السعودية دول العالم على عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، قررت وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.