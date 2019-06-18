المغرب.. العثماني وقيادات بـ"العدالة والتنمية" ينعون مرسي

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

نعى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، الثلاثاء، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.جاء ذلك في تصريح إعلامي مقتضب أدلى به العثماني الذي يتقلد أيضا رئاسة وزراء المملكة، على هامش مؤتمر عقدته وزارة الصحة بالعاصمة الرباط.

وقال العثماني ناعيا مرسي: "رحمه الله ورحم جميع موتانا".

بدوره، نعى مصطفى الرميد، الوزير المغربي المكلف بحقوق الإنسان، الرئيس المصري الأسبق.

وقال الرميد، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون، رحم الله الدكتور محمد مرسي برحمته الواسعة، اللهم اغفر له وارحمه واكتبه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا".

من جانبه، أعرب نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، سليمان العمراني، عن حزنه الشديد على هذه الوفاة المفاجئة، داعيا لـ"الفقيد الكبير بالمغفرة والرضوان، ولأهله ومعارفه بالتعازي الحارة في هذا المصاب الأليم"، وفق موقع الحزب.

وبحسب المصدر نفسه، عبر العديد من قيادات الحزب ومسؤوليه، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن تعازيهم في وفاة مرسي، "داعين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويكتبه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".في الأثناء، انتقد نشطاء وإعلاميون مغاربة عدم إبداء حزب "العدالة والتنمية" لموقف سياسي واضح حيال وفاة مرسي.

الاعلامي إسماعيل الأداريسي، قال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "مؤسف أن يتنكر حزب العدالة والتنمية لوفاة الرئيس محمد مرسي، ولا يأتي على ذكر رحيله ولو بخبر محتشم في موقعه الالكتروني الرسمي. ماذا يقع للحزب يا ترى؟".

بدوره، قال عضو الحزب محمد عصام، الاثنين، عبر الموقع نفسه: "لا أجد أي تفسير مقنع أو غير مقنع، يبرر استنكاف إعلام حزب العدالة والتنمية عن مجرد ذكر خبر وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي؟ ، فهل منكم من يستطيع فك شفرة هذا التوجه؟!".

وطيلة يوم الاثنين، لم ينشر الموقع الالكتروني للحزب أي خبر عن وفاة مرسي، وذلك حتى الثلاثاء حين نشر خبر النعي على لسان نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني.

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