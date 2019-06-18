8 أشخاص فقط سمح لهم بدفن "مرسي"

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، إن 8 أشخاص فقط حضروا مراسم دفنه سرا شرقي القاهرة.

وقالت الصفحة الموثقة بعنوان "الرئيس محمد مرسي - الصفحة الرسمية" إنه "دُفن ومُنع الشعب من تشييع جنازته".

وأكدت أن النظام الحالي "يرتجف من مرسي حياً و ميتاً"

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وأشارت إلى أن 8 أشخاص حضروا الدفن وهم زوجته وأولاده وشقيقيه والمحامي".

وأعاد عبد الله مرسي، نجل الرئيس الأسبق، نشر التدوينة.في وقت سابق الثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني.

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".

وبعد ساعات من دفنه سرا بمصر، دون حضور لأنصاره، مع التواجد الأمني، شارك الآلاف في صلوات غائب على روحه لاسيما في تركيا، والمسجد الأقصي، وباكستان، وقطر، وسط دعوات لإقامتها في لبنان، والأردن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.