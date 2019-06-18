هنية يهاتف زوجة مرسي معزيًا بوفاته

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



قدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الثلاثاء، التعازي بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر.

جاء ذلك في بيان للحركة، عقب اتصال هاتفي جمع هنية، بنجلاء علي محمود زوجة الرئيس الراحل محمد مرسي.

ووفق البيان، فإن هنية، قدم لها وللأسرة وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية التعازي الحارة بوفاته.

واستعرض رئيس الحركة مواقف الرئيس الراحل تجاه القضية الفلسطينية والقدس وغزة في مختلف محطات جهوده في العمل العام سواءً نائبًا في البرلمان أو رئيسًا لجمهورية مصر العربية.

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وأشار البيان " إلى موقف مرسي المحوري من العدوان الإسرائيلي ضد غزة في العام 2012 والاتصالات اليومية التي كان يجريها معه آنذاك ومتابعته اللحظية من أجل وقف ذلك العدوان وكبح جماح الاحتلال".

كما لفت إلى أن الرئيس الراحل مرسي له "جهود سياسية ودبلوماسية من أجل القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والمواقع ودوره في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من الموقف الراسخ للدولة المصرية الشقيقة في تبني ودعم الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".

والإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي"، تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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