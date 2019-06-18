البرلمان التونسي يقرأ الفاتحة على روح محمد مرسي

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365

قرأ نواب البرلمان التونسي، في جلسة عامة، الثلاثاء، سورة الفاتحة على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وجاءت قراءة الفاتحة على روح مرسي، بطلب من نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة (68 مقعدا/ أكبر كتلة برلمانية).

وشدّد رئيس الجلسة، النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو (نائب رئيس حركة النهضة)، خلال الجلسة، على أن "هذا الطلب (قراءة الفاتحة) إنساني بحت".

ودعا مورو، النواب إلى "عدم اعتبار هذه المسألة موقفا سياسيا لصالح طرف ضد آخر".

وفي هذا الصدد، دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) عماد الدائمي، بدوره، إلى "تلاوة الفاتحة على روح أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر".

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واعتبر الدائمي، أن "الترحّم على مرسي، اعتراف منا جميعا بوجود تضامن إنساني مع رجل مات ظلما في السجن، ومع رئيس شرعي قاموا بانقلاب عليه، وسُجن وتم التنكيل به طيلة ثلاث سنوات، وهذا الاعتراف دليل على أن تونس دولة ديمقراطية".

من جهته، طلب رئيس كتلة "الائتلاف الوطني" المساندة للحكومة (44 مقعدا) مصطفى بن أحمد، النواب إلى "تلاوة الفاتحة على مرسي".

واعتبر بن أحمد، أن "تلاوة الفاتحة على مرسي، خطوة إنسانية لا علاقة لها بالتدخل في الشأن السياسي المصري".

وشدد في الآن ذاته، على "احترامه للدولة المصرية وللشعب المصري".

والإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي"، تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.