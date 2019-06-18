أميركا ترسل سرب مقاتلات “إف15-إيه” إلى #الخليج.. بعد تحذيرات لإيران

صحيفة الخليج الالكترونية نقلت قناة “الحرة” عن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، أن سربًا من مقاتلات “إف15-إيه” الأميركية يتجه من قاعدة “سايمور” الجوية في ولاية نورث كارولاينا إلى الخليج. وأوضح مراسل “الحرة” في “البنتاجون”، أن سرب الـ”أف15-إيه” يعرف بـ”سترايك إيغل”. Advertisements وكانت هيئة القوات المشتركة الأميركية قد حذرت إيران من سوء تقدير قدرات القوات الأميركية. وأعلن “البنتاجون” أمس إرسال 1000 جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران. وذكر مصدر في “البنتاجون” لقناة الحرة أن القيادة الوسطى الأميركية أوصت البيت الأبيض بإرسال 5 آلاف جندي، إلا أنه جرت الموافقة على ألف فقط.

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