البيئة: بدء التسجيل بـ #الوظائف في مختلف مناطق #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، تسجيل المتقدمين لوظائفها، التي طرحتها بعدد 168 وظيفة للرجال في مختلف مناطق المملكة، لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وتشمل شروط الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه بحدٍّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة، ولديه معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة، مع توافر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين وإرفاق درجة الاختبار.

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ولفتت «البيئة» إلى آلية الإعلان عن أسماء المرشحين، والذي سيكون عبر موقعها الإلكتروني لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بمطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم عند المقابلة، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيستبعد المرشح، على أن يكون الترشح النهائي للوظيفة بعد انتهاء مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية؛ ليتم بعد ذلك الدخول في اختبار القدرة المعرفية المزمع عقده في 28 – 30/10/1440هـ، على مستوى مناطق المملكة لمن لم يسبق له الالتحاق بالاختبار.

وتشمل مسميات الوظائف الشاغرة، «مهندس مدني مساعد، مهندس زراعي مساعد، مهندس ميكانيكي مساعد، مهندس كهربائي مساعد، مهندس معماري، باحث بيئي مساعد، باحث ثروة حيوانية مساعد، باحث إحصاء مساعد، باحث عمليات موارد بشرية، باحث ميزانية مساعد، باحث زراعي مساعد، باحث قانوني مساعد، باحث تسويق، باحث ثروة سمكية مساعد، باحث استثمار مساعد، باحث مشتريات مساعد، باحث تطوير موارد بشرية، باحث تخطيط مساعد، باحث إحصاء مساعد، فني دعم، مأمور علاقات عامة، هيدرولوجي، مراقب بيئي، محاسب مساعد».