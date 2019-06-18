نتنياهو: نرحب بمؤتمر البحرين

ذكر باراك رافيد، المحلل السياسي لقناة "13" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بلاده ترحب بعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي، والخاص بالشق الاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

ونقل الإعلامي الإسرائيلي عن لسان رئيس الوزراء، أن تل أبيب ترحب بعقد مؤتمر البحرين، بدعوى أنه محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل في المنطقة، بما في ذلك الإسرائيليون.

وأوضح باراك رافيد المحلل والكاتب السياسي الإسرائيلي بالقناة العبرية، أن نتنياهو يشير إلى مشاركة رجال الأعمال الإسرائيليين، وليس الرسميين في المؤتمر.

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، خلال مؤتمر البحرين عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادرها أن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ"صفقة القرن" ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

Advertisements

وبحسب الصحيفة، تتضمن تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار 10 السنوات القادمة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وقالت الصحيفة إن مصادر أخرى من تحدث مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، قالت إن المعطيات ليست دقيقة بالضرورة، ولكنهم أكدوا أن "الاستثمارات سوف تصل عشرات مليارات الدولارات".

وسوف تساهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من "أغنى دول المنطقة" بحسب التقرير.

وحتى الآن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة، رافضين الخطة باعتبارها منحازة لإسرائيل.