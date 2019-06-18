قائد الجيش الجزائري يشير إلى محاولات أطراف تسعى لفراغ دستوري

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© REUTERS / RAMZI BOUDINA
ورغم تنحي بوتفليقة تواصلت الاحتجاجات سعيا للتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وحسب "رويترز" نقلت القناة عن صالح قوله في قاعدة عسكرية في ولاية بشار جنوب غربي البلاد "هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".
ويطالب المحتجون حاليا باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وهو رئيس سابق لمجلس الأمة والذي يعتبرونه حليفا لبوتفليقة.
وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز وعللت ذلك بنقص المرشحين. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات.
والجيش هو الطرف الرئيسي حاليا في المشهد السياسي بالجزائر ودعا قايد صالح إلى الحوار استعدادا للانتخابات وتمهيد الطريق أمام رئيس جديد للبدء في الإصلاحات التي يطالب بها المحتجون.
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