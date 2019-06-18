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الأرصاد الجوية المصرية تعلن موعد بداية فصل الصيف وتقدم نصائح لجمهور "كأس الأمم"

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© Sputnik . Grigoriy Sisoev

وأوضح عبد العال أن فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل كافة انحاء الجمهورية فيعمل على رفع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بحسب صحيفة "الأخبار" المصرية.

وأشار عبد العال إلى أنه من المتوقع مع بدايات فصل الصيف أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء.

لافتا إلى نشاط الرياح يوم الجمعة على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة أثناء حفل افتتاح البطولة الإفريقية وإقامة المباراة من 35 إلى 34 درجة مئوية وتتراوح نسب الرطوبة من 50 % إلى 60%.

ونصح عبد العال المواطنين بتغطية الرأس أثناء التوجه إلى الملاعب والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياة، وارتداء الملابس القطنية.

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