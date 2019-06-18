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© Sputnik . Grigoriy Sisoev
وأشار عبد العال إلى أنه من المتوقع مع بدايات فصل الصيف أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء.
لافتا إلى نشاط الرياح يوم الجمعة على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة أثناء حفل افتتاح البطولة الإفريقية وإقامة المباراة من 35 إلى 34 درجة مئوية وتتراوح نسب الرطوبة من 50 % إلى 60%.
ونصح عبد العال المواطنين بتغطية الرأس أثناء التوجه إلى الملاعب والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياة، وارتداء الملابس القطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد الجوية المصرية تعلن موعد بداية فصل الصيف وتقدم نصائح لجمهور "كأس الأمم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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