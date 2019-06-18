- 1/2
- 2/2
تأتي الصفقات في الوقت الذي يتعطش فيه مسؤولو المبيعات في شركتي صناعة الطائرات إلى طلبيات بعد تباطؤ النشاط في شركات طيران كثيرة، ووقف تشغيل طائرة بوينغ الأكثر مبيعا، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL
وأبرمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيضا صفقة لبيع 30 طائرة أخرى من طراز "إيه320-نيو" لشركة الخطوط الجوية السعودية بقيمة 3.3 مليار دولار بالأسعار المعلنة، بينما غيرت الناقلة الماليزية طيران آسيا طلبيات شراء 253 طائرة من طراز "إيه320-نيو" لتشتري بدلا منها الطراز الأكبر حجما "إيه321-نيو"، ولم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية لصفقة طيران آسيا.
وقالت شركة الخطوط الجوية السعودية، التي كانت قد طلبت بالفعل شراء 35 طائرة من فئة "إيه320-نيو" من "إيرباص"، إن مشترياتها الإضافية تشمل 15 طائرة طراز "إيه321-إكس.إل.آر" ولديها خيار لشراء 35 طائرة إضافية من طراز "إيه320-نيو".
في الوقت نفسه، حصلت "بوينغ" على دفعة كانت في أشد الحاجة إليها بعد بداية ضعيفة في المعرض أمس الاثنين، مع تعهد شركة كوريا للطيران بشراء 20 طائرة "787 دريملاينر" من شركة صناعة الطائرات الأمريكية، بقيمة 6.3 مليار دولار بالأسعار المعلنة.
وتكافح شركات الطيران للتكيف مع الطاقة الزائدة وتباطؤ الاقتصادات والتوترات الجيوسياسية، ويحذر بعض المحللين من أن إيرباص وبوينغ ربما تواجهان عددا متزايدا من إلغاءات طلبيات الشراء.
وتعاني بوينغ على وجه الخصوص بعد وقف تشغيل طائراتها من طراز 737 ماكس في مارس/ آذار، بعد حادثين داميين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تبرم صفقة ضخمة مع "إيرباص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.