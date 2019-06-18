وصول الموفد الرئاسي الروسي إلى بيروت لبحث الأزمة السورية

© Sputnik . Mohammad Maarouf

وكان في استقبال الوفد الدبلوماسي الروسي في مطار رفيق الحريري الدولي سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبكين، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الروسية جورج شعبان، والقنصل رودريغ خوري من وزارة الخارجية اللبنانية.

تأتي هذه الزيارة ضمن زيارة للمنطقة تشمل العراق ولبنان والأردن وسوريا، وستتركز المحادثات على الملف السوري بكل تفاصيله الأمنية والسياسية وملف النازحين السوريين وإعادة الإعمار وكل ما يرتبط بسوريا.

وتوجه الوفد الروسي إلى قصر عين التينة حيث عقد محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال الموفد الروسي بعد اللقاء "تناول الحديث موضوع الأزمة السورية وإنعكاسها على لبنان، وموضوع النازحين السوريين وماذا يمكن أن تقدمه روسيا في هذا المجال".

Advertisements

وأشار إلى "ضرورة تكثيف التواصل بين بيروت ودمشق لحل مشكلة النازحين السوريين بأقرب وقت".

وسيستكمل لقاءاته غدا مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

هذا ومن المتوقع أن يوجه الموفد الروسي دعوة إلى لبنان لحضور مؤتمر أستانا 3 المزمع عقده في شهر تموز المقبل".