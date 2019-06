إسرائيل تعترف: الفلافل "أكلة" مصرية (بالفيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم، الثلاثاء، تغريدة جديدة لها، أوضحت من خلالها أن "الطعمية" المصرية هي الأفضل والأطيب.

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

بمناسبة اليوم العالمي للفلافل، تشهد الخبيرة البريطانية في انتروبولوجيا الأطعمة، كلاوديا رودين، أن الفلافل المصري أي الطعمية هو الأطيب. هذه الخبيرة اليهودية مولودة في مصر من عائلة دويك. نشرت العديد من كتب الطبخ ومنها ما ترجم للعبرية.

وتعزي تغريدة صفحة "إسرائيل بالعربية"، إلى الشعبية الطاغية لـ"الفلافل"، أو الطعمية في جميع أنحاء العالم، والمفضلة لدى الفقراء والأثرياء على حد سواء، حيث خصص محرك البحث الأمريكي "غوغل"، اليوم الثلاثاء، للاحتفال بـ "الفلافل".

وتعد "الفلافل"، تلك الوجبة المقرمشة، أكثر من مجرد وجبة غذائية، وتحظى بإقبال من جانب النباتيين وآكلي اللحوم، بفضل حشوة الحمص اللذيذة الشهيرة بها، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ومن الممكن تناول "الفلافل" بأكثر من طريقة، منها وضعها في لفائف خبز البيتا المملوءة بالحمص، وكذلك داخل السلطة.

وتتنوع الوصفات الخاصة بإعداد "الفلافل"، لكن الطريقة الأكثر تقليدية وشيوعا هي عن طريق مزج الحمص مع الأعشاب والتوابل، وتحريك كل ذلك الخليط وصنع منع كرات صغيرة من أجل قليها في الزيت.

وفيما تبدو عملية إعداد "الفلافل" بسيطة، ولكن البحث عن أصولها هو الأكثر إثارة للجدل، إذ وسط ادعاء العديد من المناطق حول العالم أنها تملك "براءة اختراعها"، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل تتبع من اخترعها منذ البداية، ما جعل الخلاف حول ذلك الموضوع يستمر في جميع أنحاء العالم لعدة قرون.

وينظر إلى "الفلافل" بديهيا بـأنه "طبق شرق أوسطي"، إذ أنها منتشرة في كل المطاعم والأكشاك في بلاد الشام، حتى أن لدى إسرائيل أغنيتها الخاصة لتكريم حبها للفلافل، بعنوان "And we Have Falafel" "ولدينا فلافل".

بيد أن تغريدة صفحة "إسرائيل بالعربية" يقطع الشك باليقين، خاصة وأنه من المعروف أن "الطعمية" هي أكلة مصرية صميمة.