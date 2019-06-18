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وقال بوحنية قوي إنه يجب على الرئيس المؤقت بن صالح بعد رفض المجلس الدستوري لأوراق ترشح المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية وعدم إمكان إجراء الانتخابات، أن يستدعي الهيئة الناخبة لمرة ثانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، استنادا إلى المادة السابعة والثامنة من الدستور التى تقول إن الشعب مصدر السلطات، حتى نتجاوز ما يسمي بالفترة الانتقالية المفتوحة.
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وأشار عميد كلية الحقوق الجزائري إلى أن الانتخابات الرئاسية هي مفتاح أي مسار إصلاحي مستقبلي وبدونها نكون في مرحلة بلا ملامح مستقرة سواء سياسية أو اقتصادية أو قانونية.
كان الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري قد قال إن الأولوية هي "الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستورياً والمقبولة زمنياً"، مشيراً إلى أن هذه الآجال "وصلت اليوم إلى حدودها القصوى".
كانت هذه تفاصيل خبر عميد كلية الحقوق في الجزائر: المرحلة الحالية تسير دون غطاء دستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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