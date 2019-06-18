عضو في "أنصار الله" يهدد باستهداف المنشآت الاقتصادية في السعودية

وقال علي العماد، عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، إن "فكرة استهداف المدنيين من الحركة غير صحيحة كليا ونعزز كلامنا بأنه لم تظهر أي صورة لمدني وحيد أصيب داخل مطار أبها السعودي".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وأشار في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أنه "في المقابل هناك عشرات الأطفال والنساء والشيوخ يتم استهدافهم بشكل يومي من قبل التحالف بقيادة السعودية ".

ولفت إلى أن التقارير التي تعتمد عليها المنظمات الدولية هي "تقارير مكتوبة برعاية سعودية وليس لها واقع حقيقي".

وأضاف "في المقابل فإن مطارات اليمن كلها معطلة عدا المطارات الواقعة تحت الاحتلال".

وتابع القيادي الحوثي "لم نسمع ضجيجا أو صوتا من المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة في ظل قصف المطارات اليمنية بشكل أسبوعي وكان أول قصف لليمن على مطار صنعاء"، متهما المنظمات الدولية "بالكيل بمكيالين".

وهدد العماد، باستهداف "المنشآت الاقتصادية والحيوية والمنشآت التي توازي المنشآت الاقتصادية في اليمن" مشيرا إلى أنها ستكون "أهدافا استراتيجية سنعمل عليها بقوة ولن نقبل ما تحاول فرضه المنظمات الدولية على واقعنا".

وعن التحذير من تعليق برنامج الأغذية للمساعدات الغذائية عن اليمن قال "بما أنني رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فأنا أدرك خفايا هذه المواضيع وما حقيقتها"، موضحا أنه "وصل الحال ببرنامج الغذاء أنه يريد أن يفرض موظفين في مناصب حكومية ويحاول أن يفرضهم لمناصب معينة".

وطالب العماد بأن "تكون هناك شفافية في الدعم الدولي لأننا ندرك أن حالة الفساد كبيرة لأن محاولة فرض مشاريع معينة لا تفضي إلى دعم حقيقي للمحتاجين".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان هجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية على مطار أبها في السعودية، منوهًا إلى أن الهجوم ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

من جهة أخرى حذر ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا هذا الأسبوع بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها نفذت، مساء الاثنين، هجوما جديدا استهدف

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع: "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي وقد أصابت أهدافها بدقه عالية"، بحسب موقع "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأضاف سريع أن العمليات "عطلت الملاحة الجوية في المطار"، مشيرا إلى أن قوات الحوثيين ستعلن تفاصيل الهجوم خلال الساعات القادمة.

ويعد هذا الهجوم على المطار الدولي هو ثاني هجوم للحوثيين اليوم إذ "شن سلاح الجو المسير هجوما بطائرة "قاصف 2K" على مطار أبها" بحسب "المسيرة".

وأضاف الموقع التابع لـ"أنصار الله" أنه نتيجة للقصف توقفت حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار.

وجاء الهجوم الجديد للطيران المسير بعد ما يقرب من 24 ساعة من العملية المزدوجة لسلاح لجو المسير هاجم خلالها بطائرات "قاصف 2k" مطاري أبها وجيزان، سبقها هجوم طال محطة وقود في مطار أبها، وسبقه هجوم طال أجهزة الرادارات الملاحية لمطار أبها، بحسب "المسيرة".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء السبت الماضي، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد المالكي قوله بأن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة" على حد تعبيره.