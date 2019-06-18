دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تغريدة من سامسونج تثير الجدل حول كفاءة الحماية على أجهزة التلفاز الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة سامسونج تغريدة على تويتر في الفترة الأخيرة تنوه فيها مالكي أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بالشركة بضرورة مسح الأجهزة بحثاً عن البرامج الضارة، ورغم حذف هذه التغريدة لاحقاً إلا أنها أثارت جدل بالفعل لدى مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج.

تقدم الشركات المصنعة لأجهزة التلفاز الذكية غالباً تحديثات لبرمجيات الحماية للتأكد من حماية الأجهزة من هجمات الفيروسات، إلا أن تغريدة سامسونج الأخيرة التي وجهتها لمستخدمي أجهزة التلفاز الذكية أثارت الكثير من التساؤلات حول كفاءة الحماية المقدمة من سامسونج في هذه الأجهزة.

ولقد أشارت سامسونج في التغريدة التي ظهرت على صفحة الدعم الخاصة بشركة سامسونج، إلى ضرورة مسح الفيروسات في أجهزة التلفاز أو البرمجيات الخبيثة عند طريق البرامج المخصصة والمثبتة على أجهزة التلفاز، كما أكدت على ضرورة إجراء عملية المسح كل بضعة أسابيع.

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ولقد أشار بعض المستخدمين إلى أن المتوقع أن تعمل سامسونج على إجراء عملية مسح الفيروسات تلقائياً في أجهزة التلفاز الذكية، وهو ما أثار كثير من التساؤلات حول سبب توجيه هذا التنويه للمستخدمين، بشكل خاص مع تاريخ أجهزة تلفاز سامسونج التي حولتها المخابرات الأمريكية خلال 2017 إلى أجهزة للإستماع عبر برمجيات “Weeping Angel” وفقاً لتسريبات ويكيليكس.

يذكر أن سامسونج وجهت تغريدة جديدة للمستخدمين أكدت فيها على كفاءة معايير الحماية في أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بالشركة.

المصدر

هذا الموضوع تغريدة من سامسونج تثير الجدل حول كفاءة الحماية على أجهزة التلفاز الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.