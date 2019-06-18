دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة "

أعلنت شركة آبل وبشكل رسمي عن نسخة iOS 13 من نظام التشغيل الخاص بها والموجه لأجهزة آيفون وقبله أجهزة آيباد، وقد ركزت في نسخة النظام على تقديم تحسينات في الأداء والتصميم لا سيما فيما يتعلق بالوضع الليلي.

لكن كما هي العادة مع النظام، فإن نسخ التحديثات تستمر بالظهور مع الوقت بعد اختبار الفترة التجريبية لها.

وقد أظهرت النسخة التجريبية “بيتا 2” للنظام عن وجود ميزة تنبيه بالاشتراك الفعال في التطبيقات عند الرغبة بحذفها.

وبحسب ما أظهرته النسخة التجريبية الثانية من iOS 13 للمطورين.

فإنه عند قيام أي مستخدم بحذف تطبيق عن هاتفه ستظهر نافذة منبثقة صغيرة أمامه تخبره أن التطبيق يتمتع باشتراك ساري المفعول سواء كان خدمة أو لعبة أو غيرها من الأمور.

وبذلك فإن المستخدم سيتنبه أكثر قبل حذف التطبيق من على الهاتف.

بمعنى آخر سيوفر التطبيق تنبيهًا يسمح لتأكيد حذف التطبيق أو إلغاء الاشتراك منه واستمرار حذفه أو حتى الإبقاء عليه حتى اشعار آخر.

وبجانب ذلك، فإن الرسال المنبثقة ستٌظهر خيار إدارة الاشتراك في التطبيق أو الإبقاء عليه.

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وكذلك رسالة بموعد انتهاء الاشتراك وإمكانية التجديد مرة أخرى.

وهذا كما هو واضح من الصورة التي نشرها فيدريكو فيتشي من موقع Mac Stories لإظهار التحديث الجديد الذي وصل نظام التشغيل iOS 13 .

ويعتبر هذا التحديث مجرد تغيير صغير في طريقة تنبيه المستخدمين حول اشتراكاتهم.

ولم تكن الشركة قد أعلنت عنه في وقت سابق لكنه ظهر مع النسخة التجريبية الثانية من iOS 13 للمطورين.

ويأتي هذا الأمر بعد قيام آبل بعدة خطوات لتنبيه المستخدمين حول الاشتراكات.

حيث قامت بتوفير ميزة تظهر رسالة بتأكيد الاشتراك لتجنب أي حوادث عرضية أثناء استخدام التطبيق والاشتراك دون انتباه.

بجانب تغيير سياسة الاشتراكات في التطبيق لإجبار المطورين على عدم خداع المستخدمين بالاشتراك في تطبيقاتهم.

ميزة مفيدة بكل تأكيد رغم أنها صغيرة، وهي بكل تأكيد ترفع من وعي المستخدمين تجاه إدارة التطبيقات والاشتراكات الخاصة بهم.

التدوينة نظام iOS 13 سيُظهر اشعار بإلغاء الاشتراك من التطبيقات ذات الاشتراك عند حذفها ظهرت أولاً على عالم التقنية.