تسريب جديد يثير مخاوف مستخدمي الآيفون.. هل تتخلى آبل عن ميزة شهيرة؟

أثار تسريب جديد مخاوف مستخدمي هواتف آيفون، بعد انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف أن النسخة القادمة من الهاتف الذكي لن تأتي بأحد المزايا الشهيرة التي ضمتها النسخ السابقة.
فبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن المعلومات المسربة المتداولة كشفت أن الهاتف يعمل بنظام تشغيل iOS 13 الجديد، المزمع توفيره خلال هذا العام، إلا أن المفاجأة كانت في كابل الشحن، الذي يظهر أنه USB-C وليس كابل الشحن التقليدي لهواتف آيفون Lightning.
وقالت التقارير أن المعلومات المسربة قد تعني أن شركة آبل ستتخلى تمامًا عن منفذ Lightning في النسخ القادمة من هواتف آيفون، وذلك بعد اعتمادها عليه منذ عام 2012.
وأشارت التقارير إلى أنه في حال صحة هذه التسريبات، فإن هذا قد يعني أيضًا أن شواحن آيفون الحالية لن يكون لها أي فائدة بالنسبة لنسخ الهواتف المقبلة، وهو ما قد يسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين الذين يقومون بشحن النسخ المختلفة من هواتفهم الآيفون بواسطة كابل الشحن التقليدي.
جدير بالذكر أن آبل بدأت بالفعل في استخدام شاحن USB-C في أجهزة آيباد برو الخاصة بها، وهو ما يرجح اقتراب تطبيقها المثل على هواتف آيفون.المزيد:
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