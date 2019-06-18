السعودية تعترض طائرتين مسيرتين للمتمردين اليمنيين

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضد المتمردين في اليمن أن السعودية اعترضت طرئتين مسيرتين أطقلتا من قبل الحوثيين واستهدفت إحداهما مدينة أبها (جنوب) التي كانت قد استهدفت مرات عدة الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن "قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها".
وأضاف أنه "تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة" أيضا.
وكانت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أعلنت أن المتمردين شنوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها اذلي استهدف بشكل متكرر الأسبوع الماضي. وقد تبنوا هجوما آخر في وقت مبكر من الإثنين على المطار لكن التحالف لم يؤكده.
ودان مجلس الأمن الدولي الإثنين "بأشدّ العبارات" قصف المتمرّدين الحوثيين ملطار أبها الدولي في جنوب السعودية في 12 حزيران/يونيو الجاري وكذلك أيضاً استيلاءهم على مساعدات إنسانية مرسلة إلى اليمن.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة.
وتسبّب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.
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