دفن في مصر "سرا".. محمد مرسي يتوهج في صلوات الغائب بالعالم

اسطنبول/ الخليج 365-

بينما دفن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، "سرا"، فجر الثلاثاء، فإن الآلاف في كل مكان بالعالم أعادوا له الاعتبار بأداء صلاة الغائب على روحه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني.

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري عن وفاة مرسي (السجين منذ الإطاحة به من الرئاسة عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".

وبعد ساعات من دفنه سرا بمصر، دون حضور لأنصاره، مع التواجد الأمني، شارك الآلاف في صلوات غائب على روحه لاسيما في تركيا، والمسجد الأقصي، وباكستان، وقطر، وسط دعوات لإقامتها في لبنان، والأردن.

** تركيا

دعت رئاسة الشؤون الدينية، الإثنين، في بيان لها، إلى أداء صلاة الغائب في المساجد التركية.

وشارك آلاف من العرب والأتراك، الثلاثاء، صلاة الغائب على روح مرسي، بمسجد الفاتح، وعدة مساجد أخرى بمدينة إسطنبول.

كما شهدت مساجد عديدة في مختلف المدن التركية إقامة صلاة الغائب والدعوة بالترحم على الرئيس الراحل، وسط مشاركة الآلاف.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مشاركته في صلاة الغائب على روح مرسي، والتي ستقام بمسجد الفائح بإسطنبول، عقب صلاة العصر.

وقال أردوغان، في تغريدة الثلاثاء، "أمس، تلقيت نبأ وفاة محمد مرسي، واليوم سيُصلى على روحه غيابيا في مسجد الفاتح بإسطنبول عقب صلاة العصر، وإنني سأشارك في الصلاة على روح أخي الشهيد مرسي".

** المسجد الأقصى

قام عشرات الفلسطينيين صلاة الغائب، الإثنين، في المسجد الأقصى بمدينة القدس، على روح مرسي.

فيما منع الأمن الفلسطيني، إقامة بيت عزاء للرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالضفة الغربية، وفق مصدريْن أمني ومحلي.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية (مستقلة مقربة من السلطة الفلسطينية) عن مصدر أمني فلسطيني مسؤول، لم تسمه، قوله إن "السلطة قررت منع فتح بيوت عزاء في الضفة للرئيس مرسي".

وقال المصدر، إن "الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الأيام، حساسة ولن نسمح بتحويل البوصلة ضد الأهداف الوطنية، والانجرار وراء خلافات جانبية".

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** باكستان

أدى آلاف الباكستانيين، الثلاثاء، صلاة الغائب على روح مرسي، بمشاركة عدد من السياسيين والزعماء الدينيين والنشطاء والمدنيين في الصلاة التي نظمتها "الجماعة الإسلامية"، الحزب الإسلامي الأبرز في البلاد.

وأقيمت الصلاة في عدد من مدن باكستان، وعلى رأسها العاصمة إسلام أباد، والعاصمة التجارية كراتشي، وكذلك في لاهور، وبيشاور، وكويتا، ومولتان، وفيصل أباد، وحيدر أباد، وباهاوالبور وغورجانوالا، وماردان، وسوات، ومدن أخرى.

وأمّ زعيم "الجماعة الإسلامية"، سراج الحق، صلاة الغائب في مدينة بيشاور (شمال غرب).

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد الصلاة، قال سراج الحق، إن "مرسي شهيد، وسوف يذكره التاريخ للأبد".

** لبنان

دعت الجماعة الإسلامية في لبنان، الثلاثاء، إلى إقامة صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عقب صلاة الجمعة المقبل، في كافة مساجد البلاد.

** الأردن

قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الثلاثاء، إن السلطات أبلغته بمنع إقامة صلاة الغائب على مرسي أمام سفارة بلاده بالعاصمة عمان، غير أنها لم تر مانعا في إقامة الصلاة أمام الأمانة العامة للحزب، دون توضيح الأسباب التي دفعت السلطات الأردنية لاتخاذ هذا القرار.

** قطر

أدت حشود من القطريين والأجانب المقيمين صلاة الغائب على روح مرسي، أقيمت في مسجد محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد البلاد في العاصمة الدوحة.

ومن المقرر إقامة صلاة غائب أخرى، عقب صلاة العشاء في نفس المسجد مساء الثلاثاء.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوى الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012- 2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

وبينما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".

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