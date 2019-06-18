قائد الجيش اللبناني بالرياض لبحث تعزيز علاقات جيشي البلدين

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

بدأ قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الثلاثاء، زيارة إلى الرياض؛ تلبية لدعوة من نظيره السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي.

وأوضح بيان للجيش اللبناني وصل الخليج 365 نسخة منه أن زيارة عون هي "للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وتبادل الخبرات العسكرية".

وتأتي زيارة قائد الجيش للرياض بعيد عودته من واشنطن منذ أسبوعين؛ حيث اتفق مع الإدارة الأمريكية على لائحة الأسلحة والمساعدات التي تحتاجها المؤسسة العسكرية لإكمال ترسانتها.

Advertisements

وألغت السعودية، في فبراير/شباط 2016، مساعدات مقررة للجيش وقوى الأمن في لبنان لشراء أسلحة فرنسية بقيمة 3 مليارات دولار؛ عندما لم تنضم الحكومة اللبنانية إلى حكومات عربية أخرى في إدانة هجمات متظاهرين إيرانيين على بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران.

وآنذاك، طالب رئيس الحكومة اللبنانية (السابق) تمام سلام السعودية بإعادة النظر في قرارها.

وقالت تقارير صحفية إن ثمة اهتماما بإعادة المساعدات السعودية، لكن الأمر يحتاج إلى ترتيب ملفات تضمن أن تستخدم تلك الأسلحة لتحقيق أهداف تعزيز أمن لبنان وقوة وهيبة الدولة اللبنانية.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.